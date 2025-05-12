USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Глава МИД Франции пригрозил России масштабными санкциями

13:10 463

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил Россию о возможных масштабных санкциях, если Москва не примет участия в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщает The Guardian.

Барро подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: Париж выступает за мир и дипломатические переговоры. Министр отметил, что для разблокирования диалога необходимо обеспечить «безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней».

«Президент Зеленский раз за разом демонстрирует готовность к переговорам, стремление к дипломатии и миру. В то время как единственной реакцией Путина остаются новые бомбардировки», — заявил Барро.

После визита европейских лидеров в Киев министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС встретились в Лондоне 12 мая. На встрече обсуждались перспективы Украины и вопросы европейской безопасности.

Барро подтвердил, что Франция вновь призовет к дипломатии и пригрозит России «масштабными санкциями», если Москва продолжит свою агрессию против Украины и откажется от переговоров.

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2232
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1107
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2555
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2746
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5114
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 651
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 420
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3414
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2201
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8937

ЭТО ВАЖНО

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2232
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1107
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2555
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2746
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5114
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 651
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 420
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3414
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2201
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8937
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться