Глава МИД Франции пригрозил России масштабными санкциями

Барро подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: Париж выступает за мир и дипломатические переговоры. Министр отметил, что для разблокирования диалога необходимо обеспечить «безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил Россию о возможных масштабных санкциях, если Москва не примет участия в мирных переговорах с Украиной.

«Президент Зеленский раз за разом демонстрирует готовность к переговорам, стремление к дипломатии и миру. В то время как единственной реакцией Путина остаются новые бомбардировки», — заявил Барро.

После визита европейских лидеров в Киев министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС встретились в Лондоне 12 мая. На встрече обсуждались перспективы Украины и вопросы европейской безопасности.

Барро подтвердил, что Франция вновь призовет к дипломатии и пригрозит России «масштабными санкциями», если Москва продолжит свою агрессию против Украины и откажется от переговоров.