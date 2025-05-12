Главный тренер «Сабаха» в Москве против Нани, Макелеле, Каннаваро

18 мая главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий примет участие в праздничном матче, посвященном 20-летию победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА сезона 2004/2005, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Сабаха».
Березуцкий практически всю карьеру провел в армейском клубе и также причастен к триумфу команды в еврокубке. Разумеется, московский клуб пригласил для участия в выставочном матче и его. Вопрос был лишь в графике «Сабаха». Выяснилось, что свой матч 35-го тура в чемпионате Азербайджана бакинская команда проведет 17 мая, что позволит Березуцкому оказаться днем позже в Москве.
В предстоящей игре ветеранам армейцев будут противостоять футболисты команд, с которыми московский клуб играл на основных стадиях того еврокубкового сезона.
Приглашение ЦСКА уже приняли Карло Кудичини, Клод Макелеле, Алексей Смертин, Жереми Нжитап («Челси»), Мануэл Фернандеш, Нуну Ассиш, Мигел («Бенфика»), Нани, Андерсон Полга, Рожерио Фиделис («Спортинг»), Марио Йепес («ПСЖ»), Манише («Порту»), Себастьян Фрей, Паоло Каннаваро («Парма»), Бенджани Мварувари («Осер»), Драган Чирич, Зоран Миркович («Партизан»).
Ну а за армейцев под руководством Валерия Газзаева в этот день, помимо Василия Березуцкого, сыграют все еще продолжающий карьеру Игорь Акинфеев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо, Сергей Игнашевич, Милош Красич, Ивица Олич, Чиди Одиа, Евгений Алдонин, Элвер Рахимич, Осмар Феррейра, Дуду, Владимир Габулов, Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Виталий Денисов, Александр Салугин, Дмитрий Кириченко, Сергей Самодин и другие.