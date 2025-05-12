Главный тренер «Сабаха» в Москве против Нани, Макелеле, Каннаваро

18 мая главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий примет участие в праздничном матче, посвященном 20-летию победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА сезона 2004/2005, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Сабаха».

Березуцкий практически всю карьеру провел в армейском клубе и также причастен к триумфу команды в еврокубке. Разумеется, московский клуб пригласил для участия в выставочном матче и его. Вопрос был лишь в графике «Сабаха». Выяснилось, что свой матч 35-го тура в чемпионате Азербайджана бакинская команда проведет 17 мая, что позволит Березуцкому оказаться днем позже в Москве.