Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина

Дипломатические усилия Трампа по урегулированию войны в Украине близятся к решающему моменту - на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский публично предложил президенту России Владимиру Путину начать переговоры, тогда как Москва пока занимает выжидательную позицию, сообщает Bloomberg.

После интенсивных дипломатических контактов в минувшие выходные Зеленский подтвердил, что 15 мая отправится в Стамбул. По инициативе Путина в Турции могут пройти прямые переговоры между Украиной и Россией.

Однако перспективы мирного процесса остаются хрупкими из-за множества нерешенных вопросов и взаимного недоверия. Зеленский совместно с лидерами Европы настаивает на 30-дневном прекращении огня с 12 мая, угрожая в противном случае новыми жесткими санкциями. США, по их словам, поддерживают эту позицию, хотя президент Дональд Трамп в своих публичных заявлениях остается сдержанным. Путин пока не отреагировал на эти призывы.

Новый толчок дипломатии Трамп сделал в четверг, призвав лидеров договориться о перемирии. В воскресенье он повторно обратился к Зеленскому и Путину. «Встречайтесь сейчас!!!» - написал Трамп в заметке на Truth Social.

Великобритания, в свою очередь, готовит новый пакет санкций против России. Министр иностранных дел Дэвид Лемми планирует объявить о них в понедельник на встрече министров безопасности Европы, которая впервые пройдет в Лондоне.

Сдвиги в деле Украины происходят параллельно с активизацией американской внешней политики - на этой неделе Трамп должен посетить государства Персидского залива. Вашингтон также сообщил о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле, с Ираном по ядерной программе, в сдерживании конфликта в Газе, а также в снижении напряженности между Индией и Пакистаном.

Трамп все теснее координирует усилия с европейскими союзниками и Киевом, стремясь вынудить Кремль завершить войну, продолжающуюся более трех лет. Однако его осторожные публичные заявления контрастируют с решительной позицией Европы, что порождает вопросы о готовности Белого дома поддержать новые санкции.

В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск посетили Киев, демонстрируя поддержку Зеленскому. Они выдвинули Путину ультиматум: либо прекращение боевых действий, либо с понедельника последует новое санкционное давление.

По словам европейского дипломата, осведомленного о ситуации, Трамп в частном порядке поддержал позицию союзников, включая возможность дополнительных санкций при необходимости.

Тем не менее даже при поддержке США введение новых санкций ЕС будет сложным — требуется согласие всех 27 стран-членов, а Венгрия неоднократно блокировала подобные инициативы.

Переговоры в Стамбуле, которые примет Турция, запланированы на четверг. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, общавшийся с Путиным в воскресенье, выразил надежду на достижение долгосрочного мира. Путин, в свою очередь, заявил журналистам в Кремле, что Россия готова к диалогу «без предварительных условий» и намерена обсудить «глубинные причины конфликта» для установления устойчивого мира.