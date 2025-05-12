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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Условие Москвы для прекращения огня в Украине

13:54 250

Для прекращения огня нужно провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Sky News.

По словам пресс-секретаря российского президента, это подход, основанный на очень серьезном анализе ситуации. Он добавил, что упрощенный подход к этому вопросу неприемлем для российской стороны.

«Вам нужно вести прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», — сказал Песков.

Ранее, 10 мая, Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию на всех фронтах, начиная с 12 мая. В ответ президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и ее европейские союзники настаивают, что Россия сначала должна согласиться на перемирие и только после этого возможен диалог. Президент США Дональд Трамп призвал Киев ускорить переговоры с Москвой. Владимир Зеленский в свою очередь выразил готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле, даже если Россия не прекратит огонь с 12 мая, сообщает Axios.

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