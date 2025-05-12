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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Каллас: «Без прекращения огня переговоров быть не может»

14:39 843

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей европейских министров в формате «Веймар+» в Лондоне в понедельник призвала Россию и Украину пойти на прекращение огня. Она заявила, что без соответствующей договоренности не может быть мирных переговоров, и обвинила Москву в политических «играх».

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — сказала Каллас.

Текущая встреча «Веймар+» — шестая с момента создания формата в феврале 2025 года. В ней участвуют министры из Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и представители Евросоюза. Переговоры впервые проходят в Лондоне под председательством главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. В МИД Великобритании сообщали, что на переговорах будут обсуждаться совместные усилия «по укреплению европейской безопасности и обеспечению справедливого и прочного мира в Украине» и «отражению российской агрессии».

В субботу, 10 мая, Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию на всех фронтах, начиная с 12 мая. В ответ президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и ее европейские союзники настаивают, что Россия сначала должна согласиться на перемирие и только после этого возможен диалог.

Президент США Дональд Трамп призвал Киев ускорить переговоры с Москвой. Владимир Зеленский в свою очередь выразил готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле, даже если Россия не прекратит огонь с 12 мая.

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