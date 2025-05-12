МЧС заявило о пожаре в жилом доме: есть жертвы

В Гяндже на улице Фикрета Амирова произошел пожар в квартире общей площадью 36 кв. м, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, сотрудники Гянджинского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС прибыли по указанному адресу. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в однокомнатной квартире было потушено в короткие сроки, не допущено его распространение на другие квартиры.

В результате пожара один человек погиб, второй, получивший ожоги различной степени тяжести, был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Силами МЧС также были приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия. Соответствующие структуры проводят расследование.