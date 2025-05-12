Киев ждет ответа Москвы: Встретится ли Путин с Зеленским?

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу 15 мая в Стамбуле (Турция) с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать стремление к миру. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

«Для нас сейчас ситуация беспроигрышная - Украина едет и показывает свою готовность к дипломатическому треку. Если Путин не приезжает, то он показывает свою слабость, а если приезжает, то он в ситуации человека, который вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны, когда весь мир за этим наблюдает», - считает он.

По его словам, теперь слово за Россией. «Они постепенно попадают в ловушку собственных капканов. Они думали, что нам поставят капкан, когда сказали, что они нас ждут в четверг в Турции», - отмечает Лещенко.

При этом подчеркнул, что встреча в Киеве на выходных европейских лидеров важна тем, что очертила единство, а также была согласована дорожная карта с США. «Поэтому Путин вынужден был во второй ночи с субботы на воскресенье работы какой-то нелепый выход к прессе, где заявил, что готов к переговорам в Турции. А тут Зеленский перехватил инициативу и сказал, что приедет и ждет Путина. У россиян теперь думают, как с этой темы «съехать». Россия не готова к прямым переговорам», - считает Лещенко. При этом добавил, что в разговоре с Зеленским Путин «обречен на тотальное фиаско», поэтому на это не пойдет.

«Мы показали свою готовность даже к таким непопулярным переговорам один на один с Путиным, чтобы продемонстрировать слабость России, которая не имеет аргументов. И главное - показываем партнерам, что проблема не в Киеве, а в Москве», - сказал Лещенко. По его словам, в случае срыва переговоров должны быть новые санкции против России.