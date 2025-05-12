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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Киев ждет ответа Москвы: Встретится ли Путин с Зеленским?

обновлено 16:52
16:52 1781

Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание мира.

«Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это в очередной раз демонстрирует, что единственной целью России является затягивание войны», - отметил он.

Сибига также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину личную встречу 15 мая, однако ответа из Кремля пока не поступило.

«Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны», - подытожил Сибига.

*** 14:50

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу 15 мая в Стамбуле (Турция) с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать стремление к миру. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

«Для нас сейчас ситуация беспроигрышная - Украина едет и показывает свою готовность к дипломатическому треку. Если Путин не приезжает, то он показывает свою слабость, а если приезжает, то он в ситуации человека, который вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны, когда весь мир за этим наблюдает», - считает он.

По его словам, теперь слово за Россией. «Они постепенно попадают в ловушку собственных капканов. Они думали, что нам поставят капкан, когда сказали, что они нас ждут в четверг в Турции», - отмечает Лещенко.

При этом подчеркнул, что встреча в Киеве на выходных европейских лидеров важна тем, что очертила единство, а также была согласована дорожная карта с США. «Поэтому Путин вынужден был во второй ночи с субботы на воскресенье работы какой-то нелепый выход к прессе, где заявил, что готов к переговорам в Турции. А тут Зеленский перехватил инициативу и сказал, что приедет и ждет Путина. У россиян теперь думают, как с этой темы «съехать». Россия не готова к прямым переговорам», - считает Лещенко. При этом добавил, что в разговоре с Зеленским Путин «обречен на тотальное фиаско», поэтому на это не пойдет.

«Мы показали свою готовность даже к таким непопулярным переговорам один на один с Путиным, чтобы продемонстрировать слабость России, которая не имеет аргументов. И главное - показываем партнерам, что проблема не в Киеве, а в Москве», - сказал Лещенко. По его словам, в случае срыва переговоров должны быть новые санкции против России.

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