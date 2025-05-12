USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум

обновлено 15:41
15:41 2468

Германия заявила, что Россия должна согласиться на безоговорочное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника, 12 мая, или в отношении нее введут новые санкции, сообщает The Guardian.

«Часики тикают», — заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус около полудня по берлинскому времени (14:00 по Баку).

По его словам, если Москва не согласится прекратить огонь, европейские лидеры начнут подготовку к новым санкциям в отношении России.

*** 14:52

Германия пригрозила России серьезными последствиями, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает The Guardian.

По словам Вадефула, Берлин ожидает, что Россия поддержит прекращение огня и будет готова к переговорам. В случае отказа Германия готова усилить военную помощь Украине и предложить новые пакеты вооружения.

Глава немецкой дипломатии также предупредил, что в случае продолжения конфликта Россия столкнется с усилением санкционного давления.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая отклонил предложение о прекращении огня и вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский утром того же дня подтвердил готовность к диалогу, но подчеркнул, что перемирие должно начаться с 12 мая и быть подтверждено обеими сторонами.

«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 979
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 1109
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 2469
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
14:26 2365
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник все еще актуально
14:21 11123
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12:54 3244
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 4553
Три условия Пакистана по переговорам с Индией
Три условия Пакистана по переговорам с Индией обновлено 16:31
16:31 4939
Польша и Россия на ножах
Польша и Россия на ножах обновлено 13:39
13:39 4268
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 2962
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 5777

ЭТО ВАЖНО

«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 979
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 1109
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 2469
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
14:26 2365
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник все еще актуально
14:21 11123
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12:54 3244
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 4553
Три условия Пакистана по переговорам с Индией
Три условия Пакистана по переговорам с Индией обновлено 16:31
16:31 4939
Польша и Россия на ножах
Польша и Россия на ножах обновлено 13:39
13:39 4268
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 2962
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 5777
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться