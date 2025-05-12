«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум

Германия заявила, что Россия должна согласиться на безоговорочное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника, 12 мая, или в отношении нее введут новые санкции, сообщает The Guardian.
«Часики тикают», — заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус около полудня по берлинскому времени (14:00 по Баку).
По его словам, если Москва не согласится прекратить огонь, европейские лидеры начнут подготовку к новым санкциям в отношении России.
*** 14:52
Германия пригрозила России серьезными последствиями, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает The Guardian.
По словам Вадефула, Берлин ожидает, что Россия поддержит прекращение огня и будет готова к переговорам. В случае отказа Германия готова усилить военную помощь Украине и предложить новые пакеты вооружения.
Глава немецкой дипломатии также предупредил, что в случае продолжения конфликта Россия столкнется с усилением санкционного давления.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая отклонил предложение о прекращении огня и вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский утром того же дня подтвердил готовность к диалогу, но подчеркнул, что перемирие должно начаться с 12 мая и быть подтверждено обеими сторонами.