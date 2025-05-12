«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум

Германия заявила, что Россия должна согласиться на безоговорочное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника, 12 мая, или в отношении нее введут новые санкции, сообщает The Guardian.

«Часики тикают», — заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус около полудня по берлинскому времени (14:00 по Баку).

По его словам, если Москва не согласится прекратить огонь, европейские лидеры начнут подготовку к новым санкциям в отношении России.