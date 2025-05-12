Цены на пшеницу упали

Цены на пшеницу обновили минимум за девять месяцев. 12 мая июльский фьючерс на Чикагской товарной бирже (CBOT) на минимуме подешевел на 1,34%, до $5,15 за бушель (около $189,23 за тонну, один бушель пшеницы равен примерно 27,2 кг, в тонне — 36,74 бушеля).

По сравнению с февральским максимумом этого года, достигнутым 18 февраля ($6,22 за бушель), цены на пшеницу снизились более чем на 17%.

Bloomberg отмечает, что на урожай в некоторых ключевых странах-производителях благоприятно повлияла дождливая погода. Согласно средней оценке аналитиков в опросе Bloomberg, мировые запасы пшеницы в США в сезоне 2025–2026 года составят 261,4 млн тонн. Это будет выше 261 млн тонн, ожидаемых к концу текущего сезона.

Тем не менее, обращает внимание агентство, запасы на этом уровне остаются близкими к самому низкому значению за последние десять лет. Это, отмечает агентство, делает рынок уязвимым в случае любых погодных потрясений до сбора урожая.