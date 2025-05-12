У Кочаряна отбирают все: деньги, недвижимость, автомобили

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц (22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях). Об этом заявила генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян.

«Ответчиками по делу являются Роберт и Белла Кочаряны, Седрак Кочарян и Заруи Бадалян, Левон и Сирануш Кочаряны, Гаяне Кочарян и Виген Чатинян», - сказала Вардапетян в парламенте в понедельник.

По ее словам, прокуратура требует изъять 22 объекта недвижимости, права на покупку 2 объектов, более 3 миллионов долларов, 8,3 миллиарда драмов, 260 миллионов рублей и около 590 тысяч евро, облигации на 985 миллионов драмов, банковские вклады на более 1,4 миллиона долларов, участие в 15 юридических лицах, права требования по займам на 4 миллиона долларов и два транспортных средства.

Исковое заявление в отношении Роберта Кочаряна и аффилированных с ним лиц находится на рассмотрении суда.