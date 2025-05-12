Турецкие авиакомпании вводят штрафы для нетерпеливых пассажиров

Пассажиры турецких авиакомпаний отныне будут обязаны выплачивать административные штрафы за оставление своих мест до выключения табло «Пристегните ремни». Новые правила описаны в циркуляре турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

Авиакомпания Turkish Airlines – флагманский перевозчик страны – уже обратилась к своим бортпроводникам с призывом уделять особое внимание деликатному информированию пассажиров о новых правилах, сообщают турецкие СМИ.

Представитель Turkish Airlines сообщил, что новые правила не только дисциплинарная мера, но и шаг, напрямую затрагивающий безопасность пассажиров. Вставание или открытие багажных отделений на движущихся самолетах ранее часто становились причинами несчастных случаев и травм.