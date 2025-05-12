Америка дала задний. Китай побеждает

По итогам встречи в Швейцарии Китай и США договорились снизить введенные тарифы на 90 дней. Американцы оставляют пошлины на китайские товары в размере 30% вместо 145%. Китайцы снижают тарифы до 10% вместо введенных 125%. Трамп, объявив Китаю тарифную войну, оказался на распутье, и даже сам толком не осознал, зачем он это сделал. Три цитаты лидера мировой супердержавы, разница между каждой из которых ровно сутки: 7 мая. Репортер: «Готовы ли вы снизить свои тарифы, чтобы усадить Китай за стол переговоров?» Трамп: «Нет». 8 мая. Репортер: «Если переговоры с Китаем пройдут успешно в эти выходные, вы рассмотрите возможность снижения тарифной ставки для Китая?» Трамп: «Что ж, возможно... Посмотрим». 9 мая, тот же Трамп: «80% [сейчас 145%] для Китая в самый раз. Но оставлю на усмотрение Скотта [Бессент, министр финансов]».

А до этого «горячий американский парень» нисколько не сомневался, вводя эти зубодробительные тарифы против Пекина, чем фактически прекратил торговлю между двумя экономиками мира: американские компании пытаются закупать китайскую же продукцию, другой-то и нет, но не в Китае, а в других странах. В то время как китайские заводы начали искать способы обойти американские тарифы и экспортируют больше продукции в Юго-Восточную Азию. А в Штатах начала возрождаться челночная торговля, когда американцы, в том числе и китайского происхождения, стали в частном порядке закупать в Китае баулы дешевого товара и провозить для перепродажи в Штаты. Трамп метил в Пекин, а попал в первую очередь по американскому потребителю, который привык покупать дешевую обувь, гавайские рубашки, праздничные украшения, гаджеты и другие товары, произведенные в Китае. Все тот же американский потребитель внезапно обнаружил, что эти товары подорожали. Бизнес в США начал предупреждать, что ему придется переложить более высокие расходы на американских потребителей, повышая цены на такие товары, как детские коляски, матрасы, электроинструменты и чугунную посуду, по мере того как тарифы Трампа начинают действовать. Иными словами, прямо заявили: «Воля ваша, господин президент, но что-то у вас совершенно несуразное получилось».

В Белом доме надеялись, что карательные тарифы против Китая помогут уменьшить положительное китайское сальдо в торговле и сделают американских производителей более конкурентоспособными, а заодно и подкосят китайскую экономику. Не случилось. Китайская экспортная машина все еще оказывается в состоянии пережить этот этап торговой войны и не впала в коллапс. Хотя, будем справедливы, переживает сейчас не лучшие времена и несет определенные убытки. Которые, впрочем, пока не приняли критического характера. У американцев же все сложнее. «В конечном итоге даже если тарифы на китайский экспорт превысят 100%, конкурентоспособность китайской обрабатывающей промышленности остается высокой, и спрос на китайские товары, вероятно, не исчезнет», - пишут сейчас американские эксперты. Картинка для официального Вашингтона, который убеждал общественность США, что все будет с точностью до наоборот, выглядит грустной. «Тарифно-торговый блицкриг» Трампа явно провалился – пора отложить шашку и взять в руки ноутбук, чтобы еще раз все пересчитать и прийти к какому-то более взвешенному решению. После прошедших в минувшие выходные в Женеве переговоров китайской и американской делегаций министр финансов Скотт Бессент сделал поразительное открытие: «Мы пришли к выводу, что у нас есть общие интересы». Вот неожиданность-то, правда? Спасибо вам, Капитан Очевидность! А перед введением тарифов баланс американо-китайской торговли изучить не судьба была?