Организатору убийства Деда Хасана дали 25 лет

Его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан, а также в ряде других тяжких преступлений.

Согласно решению суда, первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

Присяжные в марте вынесли обвинительный вердикт Жирноклееву и еще девяти членам Таганской ОПГ. Присяжные посчитали доказанным, что Жирноклеев создал преступную группировку, а остальные подсудимые участвовали в ней. Также присяжные сочли доказанным, что лидер ОПГ выступил пособником в убийстве Аслана Усояна: один из представителей банды передала киллеру оружие, которое использовали при убийстве. Кроме того, ему вменяется причастность к другим убийствам, включая адвоката Наталью Вавилину.

Таганская ОПГ считается одной из старейших преступных структур в России. По данным следствия, Жирноклеев создал группировку не позднее 1991 года совместно с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999 году). Позже ОПГ распалась, но в 2002–2003 годах Жирноклеев возродил ее при поддержке Григория Рабиновича, который скончался в СИЗО в 2024 году. Деятельность группировки была пресечена в январе 2019 года после задержания Жирноклеева и ряда его сообщников.