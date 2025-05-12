Опубликованы фото подаренного Трампу самолета

Журналисты издания Semafor опубликовали фото роскошного самолета, который королевская семья Катара подарит президенту США Дональду Трампу.

Американскому лидеру преподнесут самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов, который также называют «летающим дворцом».

Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню.

На размещенных в сети кадрах видно, что салон самолета выполнен в бежевых тонах с деревянной отделкой, кресла покрыты светлой кожей. Кроме того, салон украшен подсветкой по периметру и яркими предметами интерьера.