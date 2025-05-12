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Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле

15:45 1114

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал самороспуск Рабочей партии Курдистана (РКК), назвав это «важным шагом». Он подчеркнул, что, несмотря «на прогресс, предстоит предпринять еще множество шагов».

Фидан также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня после заседания правительства обратится к общественности и поделится своим мнением по вопросу роспуска РКК.

Касаясь ситуации в Украине, Хакан Фидан выразил надежду на то, что «в ближайшие дни Россия и Украина смогут достичь компромисса по вопросам урегулирования».

«Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. Сейчас как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона о переговорах, потом прекращении огня… Это нормальный процесс. Мы хотим, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня. Надеемся на это, наши работы ведутся в этом направлении», - сказал Фидан в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

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