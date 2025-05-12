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Австрия не хочет в НАТО

15:56 531

Австрия не будет вступать в НАТО, заявил новый канцлер страны, лидер центристской Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер в интервью Euractiv.

«Вступление в НАТО не рассматривается Австрией», — сказал он.

Издание отмечает, что военный нейтралитет закреплен в Конституции страны с 1955 года. Кроме того, Австрия среди стран Европы находится в числе тех, кто меньше всего тратит на оборону — менее 1% ВВП. Вена поставила цель повысить этот показатель до 2% к 2032 году. В НАТО такая планка стоит с 2014 года, и альянс, вероятно, в скором времени повысит ее.

«В то время когда мы пытаемся экономить и сокращать расходы, удвоение оборонного бюджета — это уже амбициозная цель», — отметил австрийский канцлер.

Он также сказал, что надеется на распространение защиты «ядерного зонтика Франции» на Австрию. В ЕС Париж — единственный обладатель ядерного оружия.

Штокер добавил, что Вена могла бы стать «хорошим местом для обсуждения международных вопросов в будущем», в том числе и конфликта в Украине.

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