USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Лидер Гагаузии останется под домашним арестом

16:01 405

Суд продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней.

Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну. После задержания её доставили в Национальный антикоррупционный центр, где она провела 72 часа под стражей.

28 марта суд принял решение об аресте Гуцул на 20 суток. Её обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов и отчетов о финансировании, а также в связях с запрещенной партией «Шор».

9 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокаты Гуцул попытались обжаловать это решение, но Апелляционная палата отклонила их ходатайство, поддержав позицию прокуратуры о продлении домашнего ареста на 30 суток.

«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 1013
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 1118
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 2490
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
14:26 2374
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник все еще актуально
14:21 11133
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12:54 3249
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 4559
Три условия Пакистана по переговорам с Индией
Три условия Пакистана по переговорам с Индией обновлено 16:31
16:31 4965
Польша и Россия на ножах
Польша и Россия на ножах обновлено 13:39
13:39 4271
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 2967
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 5789

ЭТО ВАЖНО

«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 1013
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 1118
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 2490
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
14:26 2374
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник
ПКК объявила о самороспуске. У турецких курдов праздник все еще актуально
14:21 11133
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12:54 3249
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 4559
Три условия Пакистана по переговорам с Индией
Три условия Пакистана по переговорам с Индией обновлено 16:31
16:31 4965
Польша и Россия на ножах
Польша и Россия на ножах обновлено 13:39
13:39 4271
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 2967
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 5789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться