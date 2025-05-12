Лидер Гагаузии останется под домашним арестом

Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну. После задержания её доставили в Национальный антикоррупционный центр, где она провела 72 часа под стражей.

28 марта суд принял решение об аресте Гуцул на 20 суток. Её обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов и отчетов о финансировании, а также в связях с запрещенной партией «Шор».

9 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокаты Гуцул попытались обжаловать это решение, но Апелляционная палата отклонила их ходатайство, поддержав позицию прокуратуры о продлении домашнего ареста на 30 суток.