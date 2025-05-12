Новый Папа Римский едет в Турцию

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV объявил о подготовке визита в турецкий город Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Об этом понтифик заявил в беседе с журналистами. Предшественник Папы Льва XIV, Папа Франциск, в минувшем году заявлял о своих планах посетить Изник в честь юбилея собора, но не успел осуществить эту поездку.

Отвечая на вопрос журналиста об этих планах, глава католической церкви подтвердил, что в Ватикане идет подготовка его визита в Турцию по случаю 1700-летия собора.

Первый Никейский собор был созван в 325 году римским императором Константином I, что вошло в историю как одно из важнейших событий для христианства.