Российские военные заводы работают на износ

Россия значительно наращивает производство вооружений, и масштабы этого роста были наглядно представлены изданием The Economist в виде данных и графиков.

Согласно анализу, проведенному изданием, российская оборонная промышленность демонстрирует высокую активность на ключевых производственных площадках по всей стране. В частности, это касается танковых заводов, артиллерийских предприятий, заводов по производству боеприпасов и дронов.

На Омском танковом заводе, одном из крупнейших в России, продолжается модернизация старых танков Т-80. Завод работает круглосуточно, а уровень его активности остается высоким с середины 2023 года. Похожая ситуация наблюдается на «Уралвагонзаводе» и других предприятиях, таких как Арзамасский завод и «Курганмашзавод».

Екатеринбургский завод №9 производит стволы для гаубиц и танков, а на предприятии «Новатор» разрабатываются баллистические ракеты «Искандер». Волгоградский завод «Титан-Барикады» занимается производством пусковых установок «Искандер», а НПО «Сплав» в Туле производит ракеты «Град», «Ураган» и «Смерч».

Свердловский завод в Дзержинске — крупнейший производитель взрывчатых веществ в России. Его продукция используется в артиллерийских снарядах и управляемых авиабомбах. За последние месяцы объемы производства на заводе значительно выросли.