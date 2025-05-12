Российские военные заводы работают на износ

Россия значительно наращивает производство вооружений, и масштабы этого роста были наглядно представлены изданием The Economist в виде данных и графиков.
Согласно анализу, проведенному изданием, российская оборонная промышленность демонстрирует высокую активность на ключевых производственных площадках по всей стране. В частности, это касается танковых заводов, артиллерийских предприятий, заводов по производству боеприпасов и дронов.
На Омском танковом заводе, одном из крупнейших в России, продолжается модернизация старых танков Т-80. Завод работает круглосуточно, а уровень его активности остается высоким с середины 2023 года. Похожая ситуация наблюдается на «Уралвагонзаводе» и других предприятиях, таких как Арзамасский завод и «Курганмашзавод».
Екатеринбургский завод №9 производит стволы для гаубиц и танков, а на предприятии «Новатор» разрабатываются баллистические ракеты «Искандер». Волгоградский завод «Титан-Барикады» занимается производством пусковых установок «Искандер», а НПО «Сплав» в Туле производит ракеты «Град», «Ураган» и «Смерч».
Свердловский завод в Дзержинске — крупнейший производитель взрывчатых веществ в России. Его продукция используется в артиллерийских снарядах и управляемых авиабомбах. За последние месяцы объемы производства на заводе значительно выросли.
Гиперактивность российской оборонной промышленности также подтверждается увеличением производства дронов на заводе «Алабуга» в Татарстане. Соседний аэропорт Бегишево также демонстрирует высокую активность.
The Economist отмечает, что уровень активности на заводах отслеживается через анализ данных мобильных устройств, присутствующих на этих объектах. Это позволяет оценить количество сотрудников и их перемещения. Например, на заводах в Бийске, где производятся компоненты для взрывчатки, наблюдается рост транспортного движения на 19% и увеличение времени пребывания сотрудников на 32%.
Несмотря на высокий уровень производства, российская оборонная промышленность сталкивается с ограничениями. В прошлом году страна полагалась на поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи, что свидетельствует о дефиците собственных ресурсов.