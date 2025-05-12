«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу

Бывший «народный губернатор» сепаратистской «Донецкой народной республики» (ДНР) и один из инициаторов вооружённого конфликта на востоке Украины в 2014 году Павел Губарев выступил с резкой критикой российских властей и фактически призвал военнослужащих к мятежу в случае подписания мирного соглашения.

В своём телеграм-канале 11 мая он заявил, что российские солдаты за годы войны подвергались «массовому забою», оценив потери убитыми в «более миллиона человек», и призвал не сдавать оружие в случае заморозки конфликта.

«Пока идёт война с внешним врагом, наша преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО). Хорошо подумайте, прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть. «Сдадим оружие — сдадим страну!» — написал Губарев.

В следующем посте он назвал успехи российских вооружённых сил, такие как взятие Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, «массовым забоем» с «высокой ценой» и выразил опасения, что заморозка конфликта при сохранении текущей системы власти в России приведёт к «краху экономики», «гражданского общества» и «распаду страны». Губарев также раскритиковал миграционную политику, обвиняя власти в «замещении коренного населения» мигрантами.

Губарев стал известен в 2014 году, когда возглавил пророссийское сепаратистское «Народное ополчение Донбасса». 1 марта 2014 года на митинге в Донецке его провозгласили «народным губернатором». Под его руководством активисты захватили здание Донецкой областной администрации и подняли российский флаг, требуя референдума о статусе региона. 6 марта Служба безопасности Украины арестовала Губарева по обвинению в сепаратизме, но в мае он был освобождён в рамках обмена пленными.

После освобождения Губарев занимал должность в «мобилизационном управлении ДНР». В октябре 2014 года он пережил покушение, получив ранения при обстреле автомобиля. В 2022 году Губарев подписал контракт с российскими вооружёнными силами, участвуя в боевых действиях как наводчик зенитного орудия. Он также стал одним из лидеров ультранационалистического «Клуба рассерженных патриотов» вместе с Игорем Стрелковым (Гиркиным), бывшим офицером ФСБ и ключевой фигурой в конфликте 2014 года.

Губарев и Стрелков, изначально поддержавшие вторжение России в Украину в 2022 году, вскоре начали критиковать российское военное руководство за неудачи на фронте. Их отношения ухудшились в 2023 году, когда Губарев публично обвинил Стрелкова в «лицемерии и подлости». После ареста Стрелкова в июле 2023 года за экстремизм Губарев провёл одиночный пикет у здания суда, но был задержан. Впоследствии он дистанцировался от Стрелкова, продолжая критиковать власти, но с большей осторожностью.