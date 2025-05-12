Кремль опять увиливает от прекращения огня

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул Песков.

Этот комментарий прозвучал на брифинге в ответ на угрозы новых европейских санкций против Москвы в случае отказа от прекращения огня в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «язык ультиматумов неприемлем для диалога с Россией».

Он также отметил, что «подход президента России Владимира Путина по возобновлению прямых мирных переговоров с Украиной без предварительных условий встретил понимание и поддержку у ряда мировых лидеров». По его словам, «эту инициативу поддержали партнеры России по СНГ, БРИКС и другие страны».

«Такой подход, нацеленный на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса и устранение его первопричин, был поддержан лидерами многих государств», — заявил Песков.

Призыв к дипломатическому урегулированию прозвучал на фоне усиливающегося давления со стороны Запада. Президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, пригрозив санкциями в случае несоблюдения режима тишины.

В ответ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече и заявил, что ожидает прекращения огня с российской стороны с 12 мая.

Тем временем Германия потребовала от России согласия на безоговорочное 30-дневное прекращение огня до конца понедельника, 12 мая, пригрозив ввести новые санкции в случае отказа.