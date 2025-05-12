Нетаньяху может перестать быть военным преступником

Израиль обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) с просьбой отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Соответствующие документы подписаны заместителем генерального прокурора Израиля Ноамом и опубликованы на сайте МУС.

В заявлении Израиля также содержится просьба приостановить расследование предполагаемых преступлений в секторе Газа.

Ранее, в апреле, Апелляционная палата МУС постановила, что судьи, выдавшие ордера, должны рассмотреть возражения Израиля относительно их законности.