В Британию перестанут впускать кого попало

Правительство Великобритании ужесточит миграционную политику и сделает проживание в стране для иностранцев «привилегией», а не правом, заявил премьер-министр Кир Стармер. «Все сферы иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу, будут ужесточены, чтобы у нас было больше контроля. Правоприменение будет более жестким, чем когда-либо, а число мигрантов снизится», — сказал Стармер на пресс-конференции перед публикацией «белой книги» (документа, поясняющего политику Кабинета министров).

По его словам, в течение многих лет в Великобритании была система, которая поощряла бизнес привлекать низкооплачиваемых работников из-за рубежа, а не инвестировать в собственную молодежь. Так, с июня 2022-го по июнь 2023 года чистая миграция в Великобританию составила почти 1 млн человек — в четыре раза больше, чем в 2019 году. Несмотря на то что с июня 2023-го по июнь 2024 года этот показатель снизился до 728 тыс., системы национального здравоохранения (NHS) и образования оказались перегруженными, а стоимость жилья резко выросла. Стармер назвал такую систему «сломанной» и заявил о намерении поменять ее.

В рамках нового подхода к иммиграции правительство страны собирается отказаться от быстрого получения вида на жительство и гражданства. Теперь для подачи заявления на получение постоянного вида на жительство (ILR) потребуется не пять, а десять лет легального проживания в Великобритании. Исключения будут сделаны только для тех, кто продемонстрирует значительный вклад в экономику и общество страны.

Также будут повышены требования к знанию английского языка. Все мигранты, включая взрослых иждивенцев, будут обязаны продемонстрировать владение английским на базовом уровне. Это необходимо для улучшения интеграции, защиты от эксплуатации и расширения возможностей для трудоустройства, следует из документа правительства. Приоритет в предоставлении права на проживание в Великобритании будет отдаваться высококвалифицированным мигрантам. В частности, на ускоренную натурализацию смогут рассчитывать врачи, инженеры, IT-специалисты и представители других дефицитных профессий, чей вклад в страну является долгосрочным.

Кроме того, предполагается введение ограничений на привлечение работников по визам. Будет закрыт доступ к получению ВНЖ через временные визовые маршруты, а требования ко всем категориям — от работы до обучения и воссоединения с семьей — значительно ужесточатся. Высшее образование станет обязательным условием получения визы Skilled Worker, а в секторе социального ухода (care sector) будет запрещено нанимать иностранцев. Также будет сокращен с 2 до 1,5 лет срок, на который иностранные выпускники смогут оставаться в стране после учебы. Правительство предусмотрит финансовые санкции для работодателей и вузов, нарушающих миграционные правила.