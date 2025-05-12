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На «Женскую горячую линию» поступило более 500 обращений

17:04 722

В I квартале 2025 года «Женская горячая линия» приняла 537 обращений. 109 из этих обращений были связаны с фактами домашнего насилия, 57 - с бракоразводными процессами, 48 - затрагивали вопросы социально-финансового обеспечения, 44 - юридической поддержки, 18 были связаны с предоставлением жилья, 14 - с оказанием психологической помощи и 13 - с обеспечением права на здравоохранение. Оставшиеся 234 обращения касались общих вопросов. Широкий спектр затронутых вопросов подчеркивает важную социальную роль, которую играет «Женская горячая линия» в оказании всесторонней поддержки женщинам, нуждающимся в помощи и защите.

Сервис оказывает квалифицированную психологическую, социальную и эмоциональную поддержку женщинам, столкнувшимся с бытовым насилием. Он способствует их реабилитации и социальной интеграции, перенаправления их в реабилитационные центры, приюты и неправительственные организации, предоставляющие юридические консультации. Женщины также получают доступ к медицинским услугам, информации о возможностях трудоустройства и механизмам социальной поддержки. Все услуги предоставляются профессиональными психологами, юристами и социальными работниками. Горячая линия сотрудничает с государственными органами, местными структурами и учреждениями социального обслуживания.

Отметим, что «Женская горячая линия» была создана в июле 2022 года по инициативе ООО Azercell Telecom. Сервис функционирует при поддержке Azercell, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, а также Общественного Объединения Социальных Инициатив Ümidli Gələcək. Горячая линия оказывает круглосуточную стабильную и непрерывную поддержку женщинам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах и подверженным риску, по короткому номеру 116111, а также через социальные сети Facebook и Instagram.

Для получения дополнительной информации об ООО Azercell Teleсom посетите страницу Azercell.

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