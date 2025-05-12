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В Азербайджане ожидаются ливни и град

17:18 1527

Дождливая погода, наблюдаемая в регионах Азербайджана, сохранится с перерывами до 17 мая, ожидаются грозы.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что в отдельных районах осадки будут носить ливневый, интенсивный характер, возможен град, в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

В связи с осадками возможно повышение уровня воды в реках, в том числе в нижнем течении Куры, а также кратковременные наводнения и паводки в реках на территории Большого и Малого Кавказа.

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