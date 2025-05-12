Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении

Недавняя военная эскалация между Индией и Пакистаном стала ареной для первого боевого применения индийских зенитно-ракетных комплексов средней дальности Akash. Это событие приобретает особую актуальность в контексте готовящейся поставки очередной партии этих систем в Армению — одного из ключевых покупателей индийских вооружений. Согласно сообщениям, распространённым в источниках, аффилированных с оборонным ведомством Индии (в частности, X-аккаунте IDAN), вторая партия ЗРК Akash будет направлена в Армению в июле текущего года. Это следует за поставкой первой батареи, осуществлённой в ноябре 2024 года. Контракт, подписанный в 2022 году, предусматривает передачу Армении 15 единиц ЗРК Akash на общую сумму порядка 710 миллионов долларов. Это - первая крупная экспортная сделка по данной системе.

Комплекс Akash, разработанный Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), представляет собой мобильный ЗРК средней дальности, способный поражать аэродинамические цели, включая истребители, крылатые ракеты, БПЛА и ракеты класса «воздух-земля» на дистанции до 25 километров и на высотах до 18 километров. Комплекс рассчитан на всепогодное применение и способен одновременно сопровождать и обстреливать до 12 целей. Как известно, противостояние Индии с Пакистаном, продлившееся с 8 по 10 мая, включало масштабный воздушный бой, в котором, по оценкам индийской стороны, участвовало до 125 боевых самолётов, что делает его крупнейшим воздушным сражением в истории Южной Азии. По данным индийского Министерства обороны, ЗРК Akash были развёрнуты на ряде ключевых направлений, включая Шринагар и Пенджаб, где были успешно поражены: один истребитель JF-17 Thunder пакистанских ВВС, баллистическая ракета Fateh-1, ракета класса «воздух-воздух» PL-15, запущенная с истребителя J-10C, несколько ударных БПЛА и дронов-камикадзе.

В свою очередь, пакистанская сторона утверждала, что ей удалось уничтожить одну из индийских ЗРС С-400 «Триумф», однако Нью-Дели эти сведения опроверг. Вместо этого Индия сообщила о полной интеграции систем С-400 и Akash в единую эшелонированную систему ПВО, продемонстрировавшую высокую эффективность. Индийская сторона также применила против военных объектов в глубине территории Пакистана гиперзвуковые ракеты BrahMos, произведённые совместно с Россией. В ответ Исламабад задействовал баллистические ракеты собственной разработки, включая Ghaznavi и Shaheen-I, а также провёл массированное применение ударных беспилотников. По сообщениям индийских СМИ, ПВО армии Пакистана успешно отразила часть атак, сбив, в частности, несколько израильских барражирующих дронов Harop, состоящих на вооружении индийской армии. Оба государства также активно применяли средства радиоэлектронной борьбы. Боевой дебют комплекса Akash стал серьёзным маркетинговым рычагом для продвижения индийских вооружений, в том числе на армянском направлении. Как известно, Армения рассматривает возможность расширения военного сотрудничества с Индией, включая потенциальные закупки: гиперзвуковых ракет BrahMos и оперативно-тактических - Pralay (дальность до 500 километров, вес боевой части — 480 килограммов, наведение — ИНС/ГЛОНАСС/GPS, система управления — инерциальная с коррекцией).