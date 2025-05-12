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Bakcell и Birbank стали первыми в Азербайджане

17:44 547

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, делает очередной шаг в направлении цифровых новшеств и повышения удовлетворенности клиентов, расширяя сотрудничество с первой цифровой банковской платформой страны- Birbank. В рамках этой инициативы пользователи теперь могут приобрести номера Bakcell в выбранных филиалах Birbank и активировать их напрямую через мобильное приложение Birbank с полной интеграцией. Основная цель партнерства - создание инновационной, ориентированной на клиента и функциональной модели обслуживания.

Следует отметить, что номера Bakcell предоставляются посредством специальных стендов, установленных в филиалах Birbank в Ganjlik Mall, Sahil, 28 Mall, Бинагади и Сумгаите. Пользователи могут отсканировать QR-код на стенде или на SIM-упаковке с помощью приложения Birbank для быстрой и полностью цифровой активации номера. После этого они могут подключиться к тарифному плану Bakcell – Birinci. Клиенты, выбравшие этот тариф, также получат доступ к специальным предложениям и дополнительным возможностям при использовании таких платформ, как Trendyol, Umico, m10 и Birbank. В ближайшее время планируется установка дополнительных стендов Bakcell в других филиалах Birbank.

Кроме того, номера можно приобрести и в гипермаркетах Bravo через стенды Bakcell, расположенные в районе Ахмедли, а также рядом со станциями метро Кероглу, 20 Января и Шах Исмаил Хатаи.

Данная инициатива представляет собой еще один успешный шаг в рамках ориентированной на клиента стратегии Bakcell и отражает стремление компании продвигать цифровые инновации на каждом этапе взаимодействия с клиентом.

О компании Bakcell

Bakcell - первый и крупнейший частный оператор телекоммуникаций в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Благодаря решениям на базе искусственного интеллекта Bakcell вносит значимый вклад в устойчивое развитие Азербайджана и остается одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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