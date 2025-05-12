Apple планирует поднять цены на айфоны

При этом Apple опасается связывать повышение цен с тарифами США на товары из Китая, где собирают большинство устройств компании, поэтому она ищет другие причины, которые позволят объяснить этот шаг, рассказали собеседники издания.

Компания Apple рассматривает возможность повысить цены на новую линейку айфонов, которая будет представлена осенью 2025 года, сообщила 12 мая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как отмечает WSJ, компания стремится увязать повышение стоимости айфонов с появлением новых функций и изменениями в дизайне. Газета указывает, что в новую линейку войдет устройство в ультратонком корпусе (оно придет на смену iPhone 16 Plus).

Еще до начала тарифной войны США и Китая, отмечает WSJ, компания Apple перенесла в Индию производство для американского рынка, но, по словам источников, наиболее прибыльные телефоны высокого класса, такие как Pro и Pro Max, в основном будут производить в Китае, поскольку в Индии пока невозможно наладить массовый выпуск. Apple также изучает возможность перенести часть производства айфонов в США, но, по оценке The Wall Street Journal, на это уйдут годы.

Компания Apple традиционно выпускает новую линейку айфонов осенью. Текущие модели айфонов в США стоят от 799 долларов за модель iPhone 16 и от 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max.

Тарифная война США и Китая, как говорил ранее глава Apple Тим Кук, приведет к дополнительным расходам компании в размере 900 миллионов долларов в текущем квартале и еще больше в следующих.

Власти США и Китая объявили 12 мая, что снизят взаимные пошлины на 90 дней, начиная с 14 мая. Как отмечает The Wall Street Journal, действие большинства тарифов будет приостановлено, но в силе останутся 20-процентные тарифы США на китайские товары, в том числе телефоны, которые Дональд Трамп ввел в начале своего второго президентского срока.

Компания Apple, как сообщали источники Bloomberg в марте, собирается в 2025 году масштабно изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac, поменяв внешний вид операционных систем.