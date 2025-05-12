USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Скоро перемирие?

18:07 2032

Соглашение о временном прекращении огня в Газе может быть заключено в ближайшее время. Об этом сообщает катарское издание The National со ссылкой на источники.

По их сведениям, потенциальная сделка предусматривает 21-дневное перемирие, возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав и освобождение ХАМАС до шести заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Собеседники издания допускают, что о сделке может быть объявлено в течение дня или нескольких часов.

«В ходе прямых переговоров между представителями ХАМАС и американскими посредниками во главе с Адамом Белером был достигнут значительный прогресс в продвижении к соглашению», — сказал The National один из источников со ссылкой на представителя США по делам заложников.

Собеседники The National также сообщили, что в понедельник в Каир должна прибыть израильская делегация в составе представителей спецслужб и военного ведомства. Как ожидается, они обсудят материально-техническое обеспечение возобновления поставок гуманитарной помощи в анклав и детали освобождения палестинских заключенных.

11 мая Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ХАМАС и администрация президента США ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и доставке в анклав гуманитарной помощи. Вскоре ХАМАС заявил о готовности освободить из плена в секторе Газа израильско-американского военного Идана Александра, отметив, что его освобождение станет шагом, направленным на прекращение огня.

Израиль возобновил удары по сектору Газа 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.

Трамп выбрал союз с Эрдоганом
Трамп выбрал союз с Эрдоганом
19:23 246
Трамп может прилететь в Стамбул на встречу Украины и России
Трамп может прилететь в Стамбул на встречу Украины и России
18:53 785
Скоро перемирие?
Скоро перемирие?
18:07 2033
Нетаньяху поговорил с Трампом и принял решение
Нетаньяху поговорил с Трампом и принял решение обновлено 17:52
17:52 3650
Макрон установил дедлайн для Путина
Макрон установил дедлайн для Путина обновлено 17:55
17:55 4987
Шейхи не поскупились на подарок Трампу
Шейхи не поскупились на подарок Трампу обновлено 17:24
17:24 2943
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
15:19 3746
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 7283
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 4208
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 2160
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 4364

ЭТО ВАЖНО

Трамп выбрал союз с Эрдоганом
Трамп выбрал союз с Эрдоганом
19:23 246
Трамп может прилететь в Стамбул на встречу Украины и России
Трамп может прилететь в Стамбул на встречу Украины и России
18:53 785
Скоро перемирие?
Скоро перемирие?
18:07 2033
Нетаньяху поговорил с Трампом и принял решение
Нетаньяху поговорил с Трампом и принял решение обновлено 17:52
17:52 3650
Макрон установил дедлайн для Путина
Макрон установил дедлайн для Путина обновлено 17:55
17:55 4987
Шейхи не поскупились на подарок Трампу
Шейхи не поскупились на подарок Трампу обновлено 17:24
17:24 2943
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
15:19 3746
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 7283
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
«Народный губернатор» призвал российских военных к мятежу
16:24 4208
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
Фидан о роспуске РКК и переговорах в Стамбуле
15:45 2160
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум
«Часики тикают»: Германия выставила России ультиматум обновлено 15:41
15:41 4364
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться