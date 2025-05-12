Скоро перемирие?

Соглашение о временном прекращении огня в Газе может быть заключено в ближайшее время. Об этом сообщает катарское издание The National со ссылкой на источники.

По их сведениям, потенциальная сделка предусматривает 21-дневное перемирие, возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав и освобождение ХАМАС до шести заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Собеседники издания допускают, что о сделке может быть объявлено в течение дня или нескольких часов.

«В ходе прямых переговоров между представителями ХАМАС и американскими посредниками во главе с Адамом Белером был достигнут значительный прогресс в продвижении к соглашению», — сказал The National один из источников со ссылкой на представителя США по делам заложников.

Собеседники The National также сообщили, что в понедельник в Каир должна прибыть израильская делегация в составе представителей спецслужб и военного ведомства. Как ожидается, они обсудят материально-техническое обеспечение возобновления поставок гуманитарной помощи в анклав и детали освобождения палестинских заключенных.

11 мая Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ХАМАС и администрация президента США ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и доставке в анклав гуманитарной помощи. Вскоре ХАМАС заявил о готовности освободить из плена в секторе Газа израильско-американского военного Идана Александра, отметив, что его освобождение станет шагом, направленным на прекращение огня.

Израиль возобновил удары по сектору Газа 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.