Трамп может прилететь в Стамбул на встречу Украины и России

Глава Белого дома выразил надежду, что в этот же день в город прибудут президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера [РФ и Украины] собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», - сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп, кроме того, заявил, что возобновление прямых переговоров России и Украины может привести к положительным результатам.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Дональд Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский в выходные сказал, что будет ждать Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. При этом лидеры европейских стран настаивают, что перед переговорами Россия должна согласиться на прекращение огня. На прямое приглашение Зеленского Кремль пока не ответил.