Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РФ, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. О ее смерти сообщил Союз кинематографистов РФ.

Наиболее известные работы Нины Гребешковой — роли второго плана в картинах супруга Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука» (1968), в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, «12 стульев» (1971), «Спортлото-82» (1982). Всего карьера Нины Гребешковой насчитывает более 80 ролей в кино.