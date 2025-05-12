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Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

19:05 475

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РФ, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. О ее смерти сообщил Союз кинематографистов РФ.

Наиболее известные работы Нины Гребешковой — роли второго плана в картинах супруга Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука» (1968), в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, «12 стульев» (1971), «Спортлото-82» (1982). Всего карьера Нины Гребешковой насчитывает более 80 ролей в кино.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке»
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