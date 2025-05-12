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Трамп выбрал союз с Эрдоганом

19:23 262

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии, в том числе по снятию с нее санкций.

«Мы с ним (президентом Турции) работаем, в том числе и по Сирии. Кстати, нам предстоит принять решение о санкциях, которые мы вполне можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, потому что мы хотим дать им [возможность] начать с чистого листа», - сказал президент США, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп уточнил, что Эрдоган уже спрашивал его о возможности снятия санкций с Сирии.

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