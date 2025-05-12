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Карло Анчелотти назначен главным тренером сборной Бразилии

Отдел спорта
19:29 1174

Карло Анчелотти занял должность главного тренера сборной Бразилии, сообщает пресс‑служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Анчелотти будет готовить бразильскую команду к чемпионату мира 2026 года.

«Привлечение Анчелотти к руководству сборной Бразилии - это не просто стратегический шаг, - говорит президент CBF Эдналдо Родригес. - Это заявление всему миру о том, что мы полны решимости вернуть себе высшую ступень пьедестала почета. Он - величайший тренер в истории и теперь он возглавит величайшую команду на планете. Вместе мы напишем новые славные главы для бразильского футбола».

Анчелотти возглавит национальную команду на июньских матчах квалификации ЧМ-2026 с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).

Итальянскому специалисту 65 лет, он возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года, также он работал в мадридском клубе в 2013–2015 годах. Под руководством итальянского специалиста «Реал» дважды стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Также Анчелотти приводил к чемпионству в национальных первенствах «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Баварию».

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