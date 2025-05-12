Горел дом премьера Британии

Полиция Лондона начала расследование обстоятельств пожара, случившегося 12 мая в собственном доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает The Times.

Пожар в доме произошел сегодня ночью. «В понедельник, 12 мая, в 1:35 полиция была уведомлена… о пожаре в жилом доме на севере Лондона. Полицейские прибыли на место происшествия. Пожаром нанесен ущерб двери дома. Пострадавших нет», — цитирует газета заявление Скотланд-Ярда.

В заявлении указывается, что расследование инцидента продолжается, а место происшествия остается оцепленным. О причинах пожара полиция не сообщает, как и о том, рассматривает ли она инцидент как поджог.

Дом из четырех комнат оценивается в £2 млн, ипотеку за недвижимость Стармер выплатил в 2024 году, пишет СМИ. По его данным, Стармер сдает помещение в аренду.

После вступления Кира Стармера в должность премьер-министра он и его жена проживают в официальной резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит.