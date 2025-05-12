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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Зеленский утвердил соглашение с Америкой о недрах

20:08 463

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления, передает телеграм-канал Верховной Рады.

Соглашение между Украиной и США было подписано 30 апреля, а Верховная Рада ратифицировала сделку 8 мая. «За» отдали свои голоса 338 народных депутатов.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с равным участием обеих сторон. Документ заключили первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа:

Фонд будет создан на паритетных условиях - по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.

Украина оставляет за собой полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств - речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.

Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу «бери или плати».

Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Евросоюз.

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