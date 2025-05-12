Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп начал масштабное дипломатическое турне по странам Персидского залива — Саудовской Аравии, Катару и Объединённым Арабским Эмиратам. На фоне этого визита вновь обостряется тема переговоров по Газе и, в частности, судьба заложников, удерживаемых ХАМАС. Центральной фигурой в грядущем дипломатическом торге стал Идан Александр — израильтянин с американским гражданством, недавно освобожденный в результате усилий Катара. Доктор Яаков Халаби, эксперт по внешней политике США и преподаватель Академического колледжа Западной Галилеи, в интервью израильской газете Maariv подчеркивает: освобождение Александра — вовсе не жест доброй воли, а политическая инвестиция Дохи в будущую сделку с Вашингтоном.

"Катар намерен потребовать от Трампа соглашения, которое положит конец войне в Газе", — утверждает Халаби. По его словам, за освобождение одного заложника Трамп получил от катарцев обязательство выдвинуть на переговорах с Израилем и другими сторонами инициативу по прекращению боевых действий. По мнению Халаби, ближневосточный визит Трампа может стать шагом к созданию нового формата регионального урегулирования, в котором Иерусалим окажется в стороне. Арабские столицы, в том числе Доха и Эр-Рияд, выстраивают прямую коммуникацию с администрацией Трампа — минуя Израиль. "Это будет новая переговорная площадка, в обход израильского участия", — считает эксперт. Он видит в этом ослабление прежней дипломатической архитектуры, в которой Израиль играл ключевую роль в определении границ допустимого диалога с ХАМАС.

Сама стратегия Трампа, по мнению Халаби, обусловлена не только внешнеполитическими соображениями, но и внутриполитической логикой: "После неудач на других фронтах — Панамский канал, Гренландия, попытки слияния с Канадой — Трамп нуждается в громкой победе. И мир на Ближнем Востоке может стать именно такой победой." Халаби расценивает освобождение Идана Александра, как элемент давления со стороны Катара на ХАМАС. Катару удалось убедить группировку сделать жест в пользу США, выдав заложника с американским паспортом, чтобы затем потребовать от Дональда Трампа взвешенного отношения к самой идее прекращения войны. "ХАМАС через Катар предлагает полное освобождение всех заложников в обмен на прекращение войны, вывод ЦАХАЛа из Газы и формирование нового управления в анклаве — без участия самого ХАМАС", — подчеркивает эксперт. При этом роль Катара трансформировалась на глазах от номинального посредника к политическому представителю интересов ХАМАС в Вашингтоне. И это обстоятельство, по словам Халаби, резко противоречит позиции Израиля.