Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп начал масштабное дипломатическое турне по странам Персидского залива — Саудовской Аравии, Катару и Объединённым Арабским Эмиратам. На фоне этого визита вновь обостряется тема переговоров по Газе и, в частности, судьба заложников, удерживаемых ХАМАС. Центральной фигурой в грядущем дипломатическом торге стал Идан Александр — израильтянин с американским гражданством, недавно освобожденный в результате усилий Катара.
Доктор Яаков Халаби, эксперт по внешней политике США и преподаватель Академического колледжа Западной Галилеи, в интервью израильской газете Maariv подчеркивает: освобождение Александра — вовсе не жест доброй воли, а политическая инвестиция Дохи в будущую сделку с Вашингтоном.
"Катар намерен потребовать от Трампа соглашения, которое положит конец войне в Газе", — утверждает Халаби. По его словам, за освобождение одного заложника Трамп получил от катарцев обязательство выдвинуть на переговорах с Израилем и другими сторонами инициативу по прекращению боевых действий.
По мнению Халаби, ближневосточный визит Трампа может стать шагом к созданию нового формата регионального урегулирования, в котором Иерусалим окажется в стороне. Арабские столицы, в том числе Доха и Эр-Рияд, выстраивают прямую коммуникацию с администрацией Трампа — минуя Израиль.
"Это будет новая переговорная площадка, в обход израильского участия", — считает эксперт. Он видит в этом ослабление прежней дипломатической архитектуры, в которой Израиль играл ключевую роль в определении границ допустимого диалога с ХАМАС.
Сама стратегия Трампа, по мнению Халаби, обусловлена не только внешнеполитическими соображениями, но и внутриполитической логикой:
"После неудач на других фронтах — Панамский канал, Гренландия, попытки слияния с Канадой — Трамп нуждается в громкой победе. И мир на Ближнем Востоке может стать именно такой победой."
Халаби расценивает освобождение Идана Александра, как элемент давления со стороны Катара на ХАМАС. Катару удалось убедить группировку сделать жест в пользу США, выдав заложника с американским паспортом, чтобы затем потребовать от Дональда Трампа взвешенного отношения к самой идее прекращения войны.
"ХАМАС через Катар предлагает полное освобождение всех заложников в обмен на прекращение войны, вывод ЦАХАЛа из Газы и формирование нового управления в анклаве — без участия самого ХАМАС", — подчеркивает эксперт.
При этом роль Катара трансформировалась на глазах от номинального посредника к политическому представителю интересов ХАМАС в Вашингтоне. И это обстоятельство, по словам Халаби, резко противоречит позиции Израиля.
"Израиль стремился не допустить признания ХАМАС на международной арене. Но теперь катарская дипломатия открывает канал легитимного диалога между ХАМАС и администрацией Трампа", — констатирует эксперт.
Доктор Халаби указывает на нарастающее противоречие между новой инициативой Катара и официальной линией израильского правительства. По его оценке, "война — это политический клей, удерживающий коалицию Биньямина Нетаньяху", и потому завершение боевых действий в Газе противоречит интересам действующего Кабинета министров Израиля.
Тем временем, на фоне катарской активности развивается и параллельный сирийский трек. По информации Халаби, Саудовская Аравия стремится наладить контакты между администрацией Трампа и новым сирийским руководством, несмотря на попытки Израиля изолировать сирийцев, представляя их не как легитимную власть, а как продолжение террористических группировок.