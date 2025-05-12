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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Эрдоган призывает не упустить «окно возможностей» по Украине

новость дополнена
20:43 668

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на успех потенциальных переговоров по Украине. Об этом турецкий лидер сказал по окончании заседания правительства.

Эрдоган отметил, что власти Турции готовы к организации прямых переговоров России и Украины. Он выразил надежду, что появившаяся возможность урегулировать конфликт стран не будет упущена.

«Благодаря недавним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что эта возможность не будет упущена»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует AFP.

Эрдоган также заявил, что провел 11 мая телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого подробно обсудил Украину.

Эрдоган сообщил, что провел переговоры по телефону и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 12 мая.

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