Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера

Едва только в Киеве во время визита туда лидеров Великобритании, Германии, Франции и Польши подумали, что «Трамп – наш», как тут же выяснилось, что не совсем. Американский президент, похоже, сильно спутал карты европейским союзникам Киева, потребовавшим от Владимира Путина согласиться на безусловное и полное прекращение огня на 30 дней с 12 мая. Требование было выдвинуто – и обставлено соответствующими заявлениями – в практически ультимативной форме, словно его авторы заранее рассчитывали на отказ Москвы с тем, чтобы тут же «покарать ее» новыми санкциями и продолжить войну против РФ руками ВСУ. Мол, сначала прекращение огня, а только потом переговоры.

Той же ночью Путин «перевернул стол», выдвинув свою формулу: сначала переговоры (15 мая в Стамбуле), а потом все остальное. И Трамп неожиданно Путина поддержал, фактически публично указав Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры, чтобы по крайней мере выяснить, возможен ли мир в принципе. Если нет, вот тогда Вашингтон и европейцы будут думать, что делать дальше и кого «наказывать». В этом случае, если бы российская делегация на переговорах выдвинула заведомо максималистские требования, то в Вашингтоне вспомнили бы слова вице-президента Вэнса, который вполне четко недавно заявил, что если Москва рассчитывает, что Украина передаст ей территории четырех областей (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), которые российская армия еще не контролирует, то расчеты эти необоснованные, - США это не поддержат. Но пока, четко услышав Трампа, Зеленский, словно вспомнил времена, когда был капитаном команды КВН и надо было моментально «искрометно» реагировать на реплики капитана команды соперников, заявил, что лично приедет в Стамбул 15 мая, чтобы встретиться с Путиным. Не давая понять однозначно, пойдет ли Киев на переговоры в случае, если Москва перед этим не прекратит огонь, а также если лично Путин на вызов Зеленского в Стамбул не явится. Все явно смотрят на Трампа – что он на сей раз скажет. Действовать поперек Вашингтона все же никто не осмеливается. Дипломатия вокруг войны в Украине стала чем-то напоминать «быстрые шахматы», - ход событий ускоряется, но цена ошибки резко возрастает. Кстати, можно еще задаться вопросом, случайно ли у Путина родилось предложение провести российско-украинские переговоры в Стамбуле? Просто ли это попытка «закольцевать» провалившийся раунд весны 2022 года? Или же дата и место были заранее кулуарно согласованы с Вашингтоном?

Ведь с 14 по 16 мая в Стамбуле будет находиться госсекретарь США Марко Рубио (на встрече представителей НАТО), а сам Трамп будет находиться в те же дни в регионе (в Саудовской Аравии) с визитом. Более того, незадолго до встречи в Киеве президент США вдруг неожиданно созвонился с турецким лидером Эрдоганом и предложил ему вернуться к посредничеству на переговорах Москвы и Киева. На этот счет «плана Б» у европейской четверки не было. Они начали путаться в собственных ультиматумах. Так, как это было сформулировано в Киеве 10 мая (до ночного предложения Путина о прямых переговорах), если Москва до ноля часов 12 мая не согласится на «евро-ультиматум», то последует жесткий санкционный ответ. При этом европейская четверка плюс Зеленский были уверены, что Трамп их в этом поддержал – во время «конференц-колла». Трамп же по факту - не поддержал. Утром 12 мая РФ военные действия не прекратила. Из Европы тогда последовали уже другие заявления. Дедлайн ультиматума сдвинулся уже на полночь с 12 на 13-е. «Время идет, у нас еще осталось… до конца дня, и если к этому моменту не будет прекращения огня, то европейская сторона начнет подготовку к санкциям», - заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. То есть не введет немедленно, а «начнет подготовку». Речь идет о все том же 17-м пакете санкций, принятие которого (потребуется консенсус всех 27 стран-членов ЕС) намечено на 20 мая. То есть уже после переговоров в Стамбуле, если они вообще состоятся.

В одностороннем порядке на санкционный удар может до этого времени пойти разве что Великобритания, напомнив тем самым о своей роли весной 2022 года, когда тогдашний премьер Борис Джонсон внес свой немалый вклад в то, чтобы вселить уверенность в Зеленского не идти на компромисс с Москвой и продолжать сопротивление. В качестве «довеска» к 17-му пакету Брюссель может предложить ввести санкции против газопровода «Северный поток» (три его ветки взорваны, одна осталась нетронутой). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила такой вариант с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Это уже попахивает выпадом в сторону Вашингтона – в свете появившихся ранее слухов о том, что США и Россия обсуждали передачу газопровода в собственность американских инвесторов, дабы возобновить поставки российского газа в Европу. Не очень, правда, понятно, зачем вводить санкции против полумертвого проекта, тем более что они тоже потребуют консенсуса всех членов ЕС, тогда как Германия в одностороннем порядке ранее уже «прикрыла» проект, отказавшись его сертифицировать. «Киевская четверка», со своей стороны, продолжала давить на Москву с тем, чтобы та приняла прекращение огня как предусловие для переговоров. Париж еще больше повысил ставку, когда глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Путина принять предложение Зеленского и лично встретиться с президентом Украины в Стамбуле 15 мая. В такой форме для Москвы это было заведомо неприемлемо, поскольку унизительно. В конечном итоге, каждая сторона вольна сама формировать свою делегацию так, как она считает нужным. Другое дело, что уровень – да, важен. Если это будут достаточно высокопоставленные чиновники – это одно, а если какие-то деятели третьего плана, отставники или депутаты - то совсем другое. На текущий момент (когда публикуется этот текст) ни Москва, ни Киев состав своих делегаций не объявляли, по поводу визита лично Зеленского тоже полной ясности нет.