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Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»

21:08 1110

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным шагом на пути к достижению цели «Турция, свободная от терроризма» решение о самороспуске террористической Рабочей партии Курдистана.

«Мы делаем твердые шаги на пути к достижению нашей цели – «Турция, свободная от терроризма». Сегодня мы перешагнули еще один критический рубеж. Мы считаем принятое решение важным для безопасности нашей страны. …Двери новой эры откроются во всех сферах. Наша разведка и другие подразделения будут следить за дальнейшим процессом [разоружения PKK] с особой тщательностью», - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров в Анкаре.

А лидер ведущей оппозиционной в Турции Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель выразил надежду, что решение о самороспуске, принятое РПК, «является критически важным для завершения периода, за который Турция уже много лет платит тяжелую цену. Однако успех этого процесса и его эволюция в прочный социальный мир напрямую зависят от искренности и легитимности предпринимаемых шагов. Мы ожидаем, что этот процесс будет завершен на всех его этапах, и терроризм, унесший десятки тысяч жизней и вызвавший серьезные экономические и социальные разрушения, навсегда уйдет в прошлое. Решение всех проблем в нашей стране, включая курдский вопрос, лежит в плоскости верховенства закона, справедливости и демократии», - написал лидер турецкой оппозиции в X.

Ранее сообщалось, что террористическая PKK провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить вооруженное противостояние властям Турции.

В конце февраля отбывающий в Турции пожизненное заключение лидер PKK Абдулла Оджалан призвал все связанные с партией формирования сложить оружие, прекратить конфликт с Анкарой, а саму PKK - самораспуститься.

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