«Генерала Армагеддона» «нашли» в Алжире

Каналы обратили внимание на фотографии, выложенные в День Победы посольством России в Алжире — на них присутствует Суровикин. Имя генерала, получившего прозвище «генерал Армагеддон», в сообщении посольства не фигурирует, но он назван по должности — «руководитель группы российских военных специалистов».

Бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне «спецоперации» генерал армии Сергей Суровикин сейчас работает в Алжире. Об этом пишут российские провоенные телеграм-каналы.

Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летом 2023 года, напоминает Meduza. В СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее — а после него был арестован. Официально это не подтверждалось.

Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. При нем российские военные отступили с западного берега Днепра, оставив Херсон. До августа 2023 года Суровикин оставался главой ВКС России. В феврале 2025 года член комитета Думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин «работает военным советником» в одной из стран Африки.