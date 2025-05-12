Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

«Разговаривал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня», - сообщил президент Украины в Telegram-канале по итогу разговора.

Зеленский также добавил, что нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», — продолжил украинский президент.

В то же время в директорате по вопросам коммуникаций президента Турции заявили, что Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал «чрезвычайно важным» возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Президент Эрдоган заявил, что считает чрезвычайно важным стремление России и Украины возобновить прямые переговоры, и что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса. Он отметил, что будет рад принять российскую и украинскую делегации в Турции для проведения мирных переговоров. Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров, и что нельзя упускать представившуюся возможность», - приводит высказывания Эрдогана его администрация.