Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии

47-летний Орлин Русев, который был лидером шпионской группировки и признал свою вину, приговорен к 10 годам и 8 месяцам за участие в шести операциях, которые ставили под угрозу национальную безопасность Великобритании.

Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, также признал свою вину и был приговорен к 10 годам и 2 месяцам тюремного заключения.

33-летняя Катрин Иванова – одна из двух женщин, которую завербовал Джамбазов для шпионских целей, приговорена к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.

30-летнюю Ваню Габерову приговорили к 6 годам, 8 месяцам и трем неделям заключения.

39-летний Тихомир Иванчев приговорен к 8 годам заключения с учетом хорошего поведения и того факта, что его участие в сети прекратилось до их ареста в 2023 году.

Иванову, Габерову и Иванчеву присяжные признали виновными в марте за сговор с целью шпионажа в пользу враждебного государства.

Шестой фигурант дела, 33-летний Иван Стоянов, получил пять лет и три недели заключения после признания своей вины, хотя, отметил судья, это произошло на поздней стадии.

Прокуратура подчеркнула, что действия осужденных ставили под угрозу жизнь людей, так как они осуществляли слежку от имени российской разведки за журналистами, дипломатами и украинскими военными.

Речь идет о шести операциях по ведению слежки за рубежом — в том числе за журналистами-расследователями Романом Доброхотовым и Христо Грозевым, — а также за военной базой НАТО, для чего с 2020 по 2023 год агенты Русева летали по всей Европе.

В приговоре отмечается, что не все шестеро подсудимых отчетливо осознавали, что работали на российское государство, и цели преследовали не политические, а исключительно меркантильные. Однако все они, по мнению судьи, как минимум имели основания это подозревать и должны были отдавать себе отчет в том, как и для чего может быть использована собранная ими информация.

«Длительные тюремные сроки, назначенные членам этой группы, отражают серьезность угрозы, которую они представляли для безопасности и интересов Соединенного Королевства, а также для целей [их шпионской деятельности] по всей Европе, - говорится в распространенном заявлении главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Доминика Мёрфи. - Этот случай наглядно иллюстрирует тот факт, что число дел, связанных с государственными угрозами Соединенному Королевству, растет».

В сентябре 2023 года Королевская государственная прокуратура по уголовным делам сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии. По версии следствия, они собирали информацию, «которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне», в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года. Первоначально Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, позже их также обвинили в шпионаже в пользу РФ. В феврале Скотланд-Ярд сообщил, что число граждан Болгарии, обвиняемых британскими властями в шпионаже в пользу России, увеличилось до шести. Новым фигурантом стал Иванчев.