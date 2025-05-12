У Трампа «полная перезагрузка» с Китаем

«Вчера мы достигли полной перезагрузки отношений с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, поскольку переговоры по крупнейшим структурным вопросам продолжаются», — сказал Трамп.

Вашингтон и Пекин заключили «хорошую» торговую сделку после переговоров в Женеве, которая «открывает» Китай для американского бизнеса, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

Глава Белого дома уточнил, что заключенное соглашение не включает пошлины на импорт автомобилей, стали, алюминия «и тому подобного», а также на фармацевтические препараты, поскольку «мы хотим вернуть фармацевтический бизнес в Соединенные Штаты». По его словам, это уже происходит, поскольку компании не хотят платить большие пошлины. По словам Трампа, Пекин согласился убрать «все неденежные барьеры».

Трамп подчеркнул, что США «не хотят вредить» Китаю, которому и так нанесен «большой ущерб», а отношения между странами сейчас «хорошие». Он допустил, что «в конце недели» поговорит с китайским лидером Си Цзиньпином. Лучшей частью сделки Трамп считает «открытие» Китая для Штатов, поскольку это принесет «лучшее единство» между сторонами, американский бизнес сможет конкурировать с китайским, Пекин получит больше рабочих мест.

В заявлении по итогам переговоров в Женеве 11 мая сообщалось, что Вашингтон в рамках соглашения снизит пошлины на китайские товары до 30%, а Пекин на американские — до 10%.

США в начале февраля ввели пошлины на импорт ряда товаров из Китая в размере 10%, через месяц увеличив ставку вдвое. 2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах для ряда стран, для Пекина ставка составила 54%. После нескольких раундов увеличений ставки составляли 145% для Китая со стороны США и 125% для Вашингтона со стороны Пекина.