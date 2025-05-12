USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

У Трампа «полная перезагрузка» с Китаем

12 мая 2025, 22:07 845

Вашингтон и Пекин заключили «хорошую» торговую сделку после переговоров в Женеве, которая «открывает» Китай для американского бизнеса, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

«Вчера мы достигли полной перезагрузки отношений с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, поскольку переговоры по крупнейшим структурным вопросам продолжаются», — сказал Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что заключенное соглашение не включает пошлины на импорт автомобилей, стали, алюминия «и тому подобного», а также на фармацевтические препараты, поскольку «мы хотим вернуть фармацевтический бизнес в Соединенные Штаты». По его словам, это уже происходит, поскольку компании не хотят платить большие пошлины. По словам Трампа, Пекин согласился убрать «все неденежные барьеры».

Трамп подчеркнул, что США «не хотят вредить» Китаю, которому и так нанесен «большой ущерб», а отношения между странами сейчас «хорошие». Он допустил, что «в конце недели» поговорит с китайским лидером Си Цзиньпином. Лучшей частью сделки Трамп считает «открытие» Китая для Штатов, поскольку это принесет «лучшее единство» между сторонами, американский бизнес сможет конкурировать с китайским, Пекин получит больше рабочих мест.

В заявлении по итогам переговоров в Женеве 11 мая сообщалось, что Вашингтон в рамках соглашения снизит пошлины на китайские товары до 30%, а Пекин на американские — до 10%.

США в начале февраля ввели пошлины на импорт ряда товаров из Китая в размере 10%, через месяц увеличив ставку вдвое. 2 апреля Трамп объявил о «зеркальных» пошлинах для ряда стран, для Пекина ставка составила 54%. После нескольких раундов увеличений ставки составляли 145% для Китая со стороны США и 125% для Вашингтона со стороны Пекина.

Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 4134
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 4925
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 1685
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1503
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 2765
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии интересная выкладка доктора Яакова Халаби
12 мая 2025, 20:35 1929
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
12 мая 2025, 14:26 4050
Красивая картинка: Россия угрожает Европе
Красивая картинка: Россия угрожает Европе слово публицисту
12 мая 2025, 19:27 4184
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12 мая 2025, 12:54 4728
Эрдоган призывает не упустить «окно возможностей» по Украине
Эрдоган призывает не упустить «окно возможностей» по Украине новость дополнена
12 мая 2025, 20:43 1177
Зеленский поддержал приезд Трампа на переговоры в Стамбуле
Зеленский поддержал приезд Трампа на переговоры в Стамбуле обновлено 20:25
12 мая 2025, 20:25 3773

ЭТО ВАЖНО

Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 4134
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 4925
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 1685
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1503
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 2765
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии интересная выкладка доктора Яакова Халаби
12 мая 2025, 20:35 1929
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
12 мая 2025, 14:26 4050
Красивая картинка: Россия угрожает Европе
Красивая картинка: Россия угрожает Европе слово публицисту
12 мая 2025, 19:27 4184
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет
Слабенький противовес Китаю. Но пока сойдет звездные войны
12 мая 2025, 12:54 4728
Эрдоган призывает не упустить «окно возможностей» по Украине
Эрдоган призывает не упустить «окно возможностей» по Украине новость дополнена
12 мая 2025, 20:43 1177
Зеленский поддержал приезд Трампа на переговоры в Стамбуле
Зеленский поддержал приезд Трампа на переговоры в Стамбуле обновлено 20:25
12 мая 2025, 20:25 3773
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться