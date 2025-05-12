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Аудиозапись привела к увольнению директора школы

Ульвия Худиева
12 мая 2025, 22:24 1563

В Баку директор средней школы №207 освобождена от занимаемой должности из-за инцидента, связанного со сбором денежных средств на проведение «последнего звонка».

Об этом говорится в заявлении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что поводом для разбирательства стала распространившаяся аудиозапись с участием директора школы Ягут Мусеибли. В результате проверки, проведенной агентством, были выявлены недостатки в ее работе. Приказом госагентства Мусеибли была освобождена от занимаемой должности.

В аудиозаписи директор школы говорила о сборе денежных средств на «последний звонок», а тем учащимся, кто не принесет денег, не разрешат участвовать в мероприятии.

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