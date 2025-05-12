Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?

На Ближнем Востоке, где границы и геополитические расклады меняются часто, и где, по выражению ливанского писателя Амина Маалуфа, живет «общество, которое расстраивается из-за всего, но ничем при этом не интересуется», происходят удивительные процессы. В конце прошлого года в Сирии внезапно пал 50-летний режим партии БААС, а теперь о самороспуске объявила ровесница БААС, террористическая Рабочая партия Курдистана. После бесед с влиятельными представителями турецкого истеблишмента я предположительно написал об этом в своей последней корреспонденции для редакции haqqin.az.

Историческое решение о самороспуске РПК воспринимается, как начало новых процессов не только в Турции, но и во всем регионе. Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), назвал это событие важным шагом на пути к «Турции без террора», которое, по его словам, должно охватывать все структуры и ответвления РПК. А в свою очередь, Тунджай Бакырхан, один из сопредседателей Демократической партии, активно участвующий в процессе, выразил надежду, что он завершится миром. В Иракском Курдистане, находившимся в многолетней конфронтации с РПК, новость о самороспуске этой организации также была встречена с радостью. В Анкаре сегодня обсуждают не столько сам факт самороспуска РПК, сколько практическую реализацию процесса сдачи оружия. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил в этой связи, что соответствующие места для сдачи курдами оружия определены на территории Северного Ирака. По информации haqqin.az, процесс будет проходить под наблюдением представителей ООН и состоять из трех этапов. Помимо людей ООН за процессом разоружения РПК будут следить международные наблюдатели и представители спецслужбы - Национальной разведывательной организации Турции (MİT), которые до конца июня должны убедиться в том, что условия разоружения полностью выполнены, и все оружие сдано. С того момента, как спецслужбы доложат государству об окончании процесса, РПК официально будет считаться разоруженной и распущенной. В рамках трехэтапного плана уже определено, что передача вооружения пройдет в районах Амедие и Бинар в провинции Дахук, а также в Сейид-Садык округа Койсанджак в Эрбиле.

Что касается лидеров курдского ополчения, то есть таких представителей руководящего звена РПК, как Джемиль Байык и Мурат Карайылан, то они, как ожидается, будут высланы в третьи страны. Принимающей стороной может выступить одна из европейских стран или Южно-Африканская Республика. Между тем, представители РПК официально подтвердили смерть в 2018 году Али Хайдара Кайтанa, создававшего террористическую организацию вместе с Оджаланом, а также Резы Алтуна, последовавшую в 2019 году. Напомним, что ранее РПК опровергала сообщения об их гибели.

Вторую группу членов РПК составляют боевики, не входившие в высшее руководство, но долгие годы участвовавшие в террористической деятельности. Эти лица будут привлечены к суду в соответствии с законодательством стран, гражданами которых они являются. И, наконец, третью составляют, как правило, подростки, которые были вовлечены в деятельность РПК либо обманом, либо угрозами. По данным отчетов ООН, в рядах организации находится значительное число детей и подростков, угнанных в горные лагеря. Для их реинтеграции в общество будут задействованы социальные и психологические программы с опорой на имеющиеся данные об их личностях. Кроме того, ожидается принятие исключительных решений в отношении пожилых и тяжелобольных членов РПК, отбывающих различные сроки наказания в тюрьмах Турции. Что же касается 74-летнего лидера РПК Абдуллы Оджалана, то, как уже сообщалось, на закрытом совещании с депутатами ПСР президент Эрдоган дал ясно понять, что вопрос его освобождения не рассматривается. Также сообщается, что и сам Оджалан не требует освобождения, учитывая соображения личной безопасности.