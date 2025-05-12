Телефонная дипломатия Фидана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает Anadolu со ссылкой на источники из дипломатических кругов.

Согласно этой информации, в ходе беседы министры обсудили шаги по прекращению войны между Россией и Украиной.

Также сообщается, что Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно этой информации, главы МИД обсудили усилия по установлению мира между Россией и Украиной.

В сообщении МИД РФ говорится, что «главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».