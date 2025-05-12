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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Телефонная дипломатия Фидана

обновлено 23:37
12 мая 2025, 23:37 817

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает Anadolu со ссылкой на источники из дипломатических кругов.

Согласно этой информации, в ходе беседы министры обсудили шаги по прекращению войны между Россией и Украиной.

Также сообщается, что Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно этой информации, главы МИД обсудили усилия по установлению мира между Россией и Украиной.

В сообщении МИД РФ говорится, что «главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

* * * 22:37

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить возможную встречу России и Украины в Стамбуле.

Об этом сообщило Reuters cо ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По данным агентства, Хакан Фидан и Марко Рубио также обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа. Турецкий министр убеждал американского коллегу в необходимости снять санкции с Сирии, рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле прямые переговоры России и Украины. Президент США Дональд Трамп приветствовал эту инициативу и призвал Киев «немедленно согласиться». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности «к прямым переговорам с Путиным». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что власти готовы к организации переговоров, и призвал стороны не упустить «окно возможностей» по урегулированию.

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