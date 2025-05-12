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Решение ИКАО: Россия ответственна за падение малазийского «Боинга» в Донбассе

12 мая 2025, 22:48 1086

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официально признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает МИД Нидерландов.

По мнению Совета ИКАО, Россия своими действиями нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, а именно ее положение, запрещающее применять оружие против гражданских воздушных судов во время полета.

В ближайшие недели Совет ИКАО рассмотрит вопрос, каким образом Россия должна возместить ущерб.

Жалобу на Россию в ИКАО в марте 2022 года подали Австралия и Нидерланды, чьи граждане составляли большинство погибших в авиакатастрофе. В июне 2024 года Россия объявила, что прекращает участие в рассмотрении жалобы, так как не признает компетенцию ИКАО в этом деле.

Международная следственная группа, в которую входили представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит пророссийскими сепаратистами из ЗРК «Бук», незадолго до этого ввезенного из России. Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению «экс-министра обороны» сепаратистской «ДНР» Игоря Стрелкова и еще двух человек по обвинениям в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Еще один фигурант дела был оправдан.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом в июле 2014 года. В результате погибли 298 человек.

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