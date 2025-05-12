Большие планы президента Сирии

Президент США Дональд Трамп в рамках своего визита в Саудовскую Аравию может встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом 12 мая сообщает британская The Times.
Газета пишет, что для отмены американских санкций, введенных еще во времена президентства Башара Асада, новый сирийский лидер готов пойти на ряд уступок. Он может предложить Трампу заключить соглашение о доступе американских компаний к разработке природных ресурсов в Сирии по аналогии с украинской сделкой.
Источники газеты утверждают, что аш-Шараа может предложить провести переговоры о присоединении Сирии к «Авраамовым соглашениям», в рамках которых был заключен мир между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Собеседники The Times утверждают, что сирийский лидер также готов согласиться на присутствие Израиля на юго-западе Сирии в районе Голанских высот.
О планах сирийского президента заключить стратегическое соглашение с США, в том числе об американском доступе к сирийскому сырью, также пишет Reuters. «Аш-Шараа хочет заключить сделку ради будущего своей страны. Он сказал мне, что хочет построить Trump Tower в Дамаске. Он хочет мира со своими соседями», — сообщил агентству американский бизнесмен Джонатан Басс, который встречался с аш-Шараа 30 апреля.
Неназванный собеседник издания утверждает, что в повестке ближневосточного турне Трампа действительно предусмотрена встреча на высоком уровне между представителями Сирии и США, но речь о переговорах американского президента и сирийского лидера все же не идет.
Свое дебютное зарубежное турне в рамках второго срока на посту президента Трамп начнет 13 мая. В Госдепартаменте сообщали, что поездка начнется с Саудовской Аравии, где должен состояться саммит США — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Следом президент посетит Катар и ОАЭ.
Накануне своего визита на Ближний Восток Трамп заявил на пресс-конференции, что может ослабить санкции США против Сирии. «Нам придется принять решение о санкциях… Мы можем снять их с Сирии, потому что мы хотим дать сирийцам новый старт», — сказал Трамп журналистам.