Детали новых санкций против России

Их добавят в санкционный список к судам, которые Брюссель считает причастными к обходу санкций против российской нефти (их называют теневым флотом).

Евросоюз планирует ввести санкции против 149 судов в рамках новых санкций против России, пишет EUobserver со ссылкой на источники.

Попадание в список означает, что этим судам запрещается входить в порты ЕС или получать услуги от европейских компаний, включая страхование, ремонт или дозаправку.

По словам дипломатов, ожидается, что к 20 мая, когда новый пакет санкций должен быть принят окончательно, в список войдут почти 200 судов. В этом случае, по подсчетам издания, общее число попавших под ограничения ЕС судов увеличится почти до 350 с учетом предыдущих рестрикций.

Около 25 судов, которые могут попасть в реестр, сейчас ходят по Балтийскому и Северному морям, сообщает издание со ссылкой на порталы мониторинга движения судов. Остальные находятся в районах Черного моря, Восточного Средиземноморья и вблизи Индии и Китая. Только 15 из 149 судов ходят под российским флагом, отмечает EUobserver.

Санкции против теневого флота представители стран — членов ЕС обсудили 12 мая, пишет издание. Один источник среди дипломатов рассказал, что поддержку выразило большинство делегаций, остальные попросили немного времени для дополнительного анализа.

Также, по данным EUobserver, ЕС введет санкции против 54 российских физических лиц и 14 юрлиц, которые «помогают военным усилиям» России. Кроме того, 17-й пакет санкций предусматривает ужесточение экспорта технологий двойного назначения из ЕС, говорится в материале.