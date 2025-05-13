Запад учится говорить с Путиным на его языке

Российскому руководству очень не понравилось требование западных лидеров прекратить огонь на тридцать дней и приступить к мирным переговорам. То есть требование, может, и не вызвало бы больших эмоций - мало ли кто и что требует от России, - а вот последующее предупреждение о санкциях в случае непослушания не понравилось очень. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков остался крайне недоволен заявлением официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса о том, что у России осталось 12 часов до конца дня 12 мая (на момент заявления), и, если она не примет решения о прекращении огня, европейские партнеры приступят к подготовке санкционных мер. «До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков.

Еще раньше требование западных лидеров запальчиво прокомментировал Дмитрий Медведев, предложив засунуть планы по миру в их «пангендерные задницы». Что это за задницы такие, экс-президент России не пояснил, не поделился экспертным мнением, но прозвучало задорно. Забавно наблюдать за Россией, которая действительно не привыкла, когда с ней разговаривают языком ультиматумов. Всегда считалось само собой разумеющимся, что это только ее прерогатива. Достаточно вспомнить историческое заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в январе 2022 года, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». НАТО, как известно, с тех пор приросло традиционно нейтральными Швецией и Финляндией и в военно-промышленном отношении тесно интегрировалось с Украиной, но зато как звонко слова российского дипломата резонировали тогда на фоне скучных увещеваний дипломатов классического стиля, наблюдавших подготовку российских войск к вторжению в Украину, о необходимости соблюдать международно-правовые нормы. Запад действительно все время вторым номером реагировал на вызывающие шаги Кремля, опасаясь неких «красных линий», которые, кажется, существовали исключительно в испуганном воображении лидеров, которых избирали скорее для скучной политико-бухгалтерской работы в мирное время, а пришлось действовать в условиях, близких к военным.

Понадобилось три года войны в Украине и резонные опасения, что Соединенные Штаты начнут игнорировать свои североатлантические обязательства, чтобы европейские руководители набрались храбрости разговаривать с Путиным так, как надо было Западу разговаривать еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Как неоднократно говорил Зеленский, жесткий разговор с Кремлем в условиях приближавшейся войны мог эту войну предотвратить. А так пришлось реагировать на нее постфактум, расплачиваясь за отсутствие «профилактической» решительности, говоря проще – за малодушие. Теперь же Европа набралась храбрости и стала разговаривать с русскими на их языке, и стало очень обидно. Помимо собственно обиды на непозволительный тон европейцев, тут кроется обида на Трампа, который вдруг стал, кажется, склоняться к поддержке лидеров Старого континента, называя их в непривычной для себя манере партнерами.